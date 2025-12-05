В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в сентябре

В Калининградской области среднемесячная номинальная зарплата работников в сентябре составила 76 503,1 руб. За год она выросла на 15,9%. Такие данные приводит Калининградстат.

По информации службы государственной статистики, по сравнению с августом зарплата увеличилась на 8,1%. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2025 года составила 105,4% к уровню сентября 2024 года и 108,3% — к уровню августа 2025 года», — добавляет Калининградстат. Помимо прочего, среднемесячная номинальная зарплата работников, начисленная в январе-сентябре 2025 года составила 74 150,8 руб (+17,3%).

Самые высокие зарплаты в январе-сентябре традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 133 202,5 руб., что на 79,6% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (108,9 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (104,8 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (93,7 тыс.).