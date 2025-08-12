Власти не смогут избавиться от мазутной котельной на Киевской в обозначенные сроки (фото)

Закрытие мазутной котельной на ул. Киевской в Калининграде перенесли на 2027 год. Ранее избавиться от неё планировали уже в 2024-м. Объект в ходе рабочего выезда посетила глава горадминистрации Елена Дятлова.

Сроки закрытия старой котельной зависят от строительства новой — газовой. Её планируют возвести на земельном участке рядом с действующей.

«​​Сейчас завершается проектирование, согласовываются разделы в теплосети и заканчивается подготовка сметной документации, чтобы зайти на экспертизу, — рассказал председатель комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максим Федосеев. — Здесь будет новая современная газовая котельная. Ни шума, ни запаха, ни мазута, ничего».

Власти рассчитывают, что объект обойдётся в 300-350 млн рублей. Часть средств на работы, по словам Федосеева, выделена на текущий год, однако к следующему отопительному сезону подрядчик завершить строительство не успеет, т.к. «такие объекты в такой срок не строятся».

«Постараемся за следующий календарный год завершить работы по строительству и вводу в эксплуатацию. Когда полностью отключим? Календарный год заканчивается 31.12.26, делать переключение в зимний период, наверное, будет сложно. Поэтому зимний период 2026−27-го года мы уже завершим, наверное, на этой котельной. А уже отопительный сезон 2027-28 года будет на новой газовой», — заключила Дятлова.

Предполагается, что новая котельная обеспечит теплом и горячей водой более 40 многоквартирных домов и три социальных объекта на улицах Киевской, Садовой, Берёзовой, Камской и Суворова. Максимальная мощность объекта составит 12,243 Гкал/ч . Котельная будет работать в автоматизированном режиме с помощью системы диспетчеризации.

Ранее городские власти неоднократно говорили о необходимости отказа от мазута и угля для отопления домов. В 2023 году сообщалось о планах избавиться от мазутной котельной на Киевской до конца 2024 года. Возведение нового здания на ул. Киевской, 141 планировали начать в сентябре 2025 года.