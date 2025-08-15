В Калининградской области планируют создать реестр пострадавших ипотечников ИЖС

В регионе сформируют реестр граждан, которые заключили договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов на территории области посредством ипотеки, но были обмануты недобросовестным подрядчиком. Соответствующий указ издан министерством регионального контроля (надзора), сообщает пресс-служба правительства.

Согласно указу, реестр должен быть создан в электронном виде. В нём указываются в том числе ФИО заявителя, адрес, кадастровый номер и площадь участка, на котором ведётся ИЖС, наименование организации, с которой заключён договор подряда на строительство, а также сведения о перечислении ей денег в счёт оплаты и другие данные.

Поручение о создании подобного реестра дал Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии 22 июля в ответ на обращение жительницы Холмогоровки, которая от имени 27 семей сообщила о мошенничестве одного из застройщиков.

«По данным министерства регионального контроля, количество таких заемщиков в регионе по предварительным данным составляет порядка 60 человек, сумма — около 150 млн руб., жалобы поступили на пять компаний-застройщиков. От правоохранительных органов получена информация о возбуждении ряда уголовных дел в отношении руководителей компаний», — сообщает пресс-служба регионального правительства.