Власти: наличие субсидированных авиабилетов пассажиры должны отслеживать сами

В региональном министерстве развития инфраструктуры заявили, что вопрос субсидирования авиабилетов решается только на федеральном уровне. Пассажиры должны сами отслеживать их наличие. В случае отсутствия билетов на конкретные даты, они могут появиться, если от них откажется другой пассажир. Это следует из ответа министерства на вопросы подписчика на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Подписчик обратился к губернатору с вопросом, считает ли он нормальным, что ведущая авиакомпания страны «Аэрофлот» оставила в юбилейный год калининградцев без субсидированных билетов до конца года. Он также обратил внимание на отсутствие плоских тарифов в направлении Санкт-Петербурга и на цены на авиабилеты. «Посмотрите цены предварительной продажи на тот же октябрь! И это называется транспортная доступность региона? Субсидированных билетов нет ни у каких авиакомпаний — вчера специально пробовал их купить на октябрь на рейсы в Санкт-Петербург. Решайте этот вопрос! Это то, что волнует большую часть жителей области!» — написал подписчик.

Представитель министерства ему сообщил на это, что «вопрос субсидирования авиабилетов решается только на федеральном уровне — это средства из федерального бюджета».

«По результатам отбора перевозчиков, проведенного Министерством транспорта России, авиакомпании „S7“ направили дополнительные средства. Областное правительство продолжает взаимодействовать с федеральными органами по вопросу дополнительного финансирования, — говорится в сообщении. — Если билетов нет на выбранное вами время, то они могут появиться в продаже в случае их возврата, ранее приобретенных другими пассажирами. Их наличие пассажиры должны отслеживать самостоятельно на сайтах авиакомпаний, в кассах и приложениях».

Также в министерстве добавили, что «программа плоских тарифов разработана непосредственно компанией „Аэрофлот“ и находится в исключительной компетенции перевозчика, для уточнения информации необходимо обратиться непосредственно к авиаперевозчику».

30 марта вице-премьер Калининградской области Александр Рольбинов назвал программу по субсидированию авиаперевозок «самой важной для нас программой» и сообщил, что «буквально в апреле» на ее реализацию должны быть выделены дополнительные деньги. В конце апреля в правительстве сообщили, что дополнительный апрельский транш, о котором сообщал Рольбинов, пока не поступал.

При этом в Росавиации «Новому Калининграду» сообщили, что «вопрос дополнительного финансирования перевозок по калининградским направлениями рассмотрен в приоритетном порядке, принято положительное решение, дополнительные средства на перевозки по калининградским направлениям выделены авиакомпании S7 („Сибирь“)». При этом сумму транша не назвали. Отметим, что S7 не выполняет льготные перевозки по направлении Калининград-Санкт-Петербург.

Также в Росавиации добавили, что «продажи субсидируемых билетов продолжаются всеми участниками программы субсидирования, за исключением „Аэрофлота“».

«Аэрофлот» реализовал субсидированные билеты на калининградском направлении на 2026 год в полном объеме еще в декабре 2025 года. Компания получила 13,3% от суммы, предусмотренной на субсидирование перевозок, — 59,4 млн рублей, было продано 11 984 билета.