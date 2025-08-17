Погода в Калининградской области 17 августа

Днём в воскресенье, 17 августа, в Калининградской области ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +20°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер северо-западный, 5 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +19°C, на востоке области +21°C. На всей территории региона осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно. Температура утром +16°C, днём +19°C, вечером +17°C. Влажность составит до 82%, давление — 758 мм.