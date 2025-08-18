Погода в Калининградской области 18 августа

Днём в понедельник, 18 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер северо-западный, 4 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +19°C, на востоке области +21°C. На западе региона прогнозируют небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром +16°C, днём +20°C, вечером +12°C. Влажность составит до 94%, давление — 762 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в Калининграде, на западе и побережье ожидаются кратковременные дожди. «Днём в Калининграде и области +19...+22°C (на побережье +18...+20°C). Переменная облачность, утром и днем ожидаются локальные кратковременные дожди (преимущественно до обеда), к вечеру прояснится и без существенных осадков. Ветер северо-западный: ночью в Калининграде и области слабый/умеренный (3-6 м/с), на побережье свежий/сильный (6-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с, с утра до вечера по всей области умеренный/свежий (4-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с», — рассказывают метеолюбители.