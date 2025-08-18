Погода в Калининградской области 18 августа

Все новости по теме: Стихия

Днём в понедельник, 18 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер северо-западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +19°C, на востоке области +21°C. На западе региона прогнозируют небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром +16°C, днём +20°C, вечером +12°C. Влажность составит до 94%, давление — 762 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в Калининграде, на западе и побережье ожидаются кратковременные дожди. «Днём в Калининграде и области +19...+22°C (на побережье +18...+20°C). Переменная облачность, утром и днем ожидаются локальные кратковременные дожди (преимущественно до обеда), к вечеру прояснится и без существенных осадков. Ветер северо-западный: ночью в Калининграде и области слабый/умеренный (3-6 м/с), на побережье свежий/сильный (6-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с, с утра до вечера по всей области умеренный/свежий (4-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с», — рассказывают метеолюбители.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter