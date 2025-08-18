Погода в Калининградской области 18 августа

Днём в понедельник, 18 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер северо-западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +19°C, на востоке области +21°C. На западе региона прогнозируют небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром +16°C, днём +20°C, вечером +12°C. Влажность составит до 94%, давление — 762 мм.