В регион не пустили 12 тонн импортных персиков, заражённых вредителем

В Калининградскую область не пустили 12 тонн персиков из Турции, заражённых средиземноморской плодовой мухой. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.



В ходе карантинного фитосанитарного контроля сотрудники ведомства отобрали и направили на исследования в калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» образцы поступивших из Турции персиков и нектаринов общим весом около 20 тонн. «В партии персиков весом 12 т выявлена зараженность средиземноморской плодовой мухой, в партии нектаринов весом 7,8 т — калифорнийской щитовкой. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие карантинных объектов в подкарантинной продукции», — говорится в сообщении.

Для недопущения распространения карантинного объекта на территории России по решению собственника зараженную партию персиков направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание.

«В отношении партии нектаринов Управлением Россельхознадзора принято решение о выпуске продукции: ввоз на таможенную территорию Союза и перемещение по таможенной территории Союза плодов и ягод, пораженных карантинными видами ложнощитовок и щитовок, не запрещается. Опасности для здоровья человека плоды не представляют, перед употреблением в пищу их достаточно тщательно вымыть», — отмечает ведомство.