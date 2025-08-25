В регион не пустили 12 тонн импортных персиков, заражённых вредителем

Все новости по теме: Импорт

В Калининградскую область не пустили 12 тонн персиков из Турции, заражённых средиземноморской плодовой мухой. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля сотрудники ведомства отобрали и направили на исследования в калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» образцы поступивших из Турции персиков и нектаринов общим весом около 20 тонн. «В партии персиков весом 12 т выявлена зараженность средиземноморской плодовой мухой, в партии нектаринов весом 7,8 т — калифорнийской щитовкой. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие карантинных объектов в подкарантинной продукции», — говорится в сообщении.

Для недопущения распространения карантинного объекта на территории России по решению собственника зараженную партию персиков направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание.

«В отношении партии нектаринов Управлением Россельхознадзора принято решение о выпуске продукции: ввоз на таможенную территорию Союза и перемещение по таможенной территории Союза плодов и ягод, пораженных карантинными видами ложнощитовок и щитовок, не запрещается. Опасности для здоровья человека плоды не представляют, перед употреблением в пищу их достаточно тщательно вымыть», — отмечает ведомство.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter