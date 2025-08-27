Не только «добрым словом»: как власти решают проблемы с покрытиями после раскопок

Власти Калининграда нашли рычаги давления на организации, которые затягивают с восстановлением плиточного покрытия и дорожного полотна после проведения раскопок. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Сетевые организации, по словам сити-менеджера, «очень быстро» выполняют работы по замене труб, перекладке кабеля и т.п., но с последующим восстановлением покрытий не спешат. Это объясняется тем, что привлекаемым для этих целей подрядчикам «неинтересно» заниматься восстановлением в малых объёмах, поэтому необходимо сначала «накопить» несколько объектов.

«Что касается экономики предприятия, я, наверное, понимаю. Что касается жителей, чьи интересы сегодня защищает администрация города, я считаю, что это неправильно. Потому что у нас действительно длительное время раскопки стоят без восстановления. Что делает администрация, кроме того, что добрым словом пытается побудить сетевые организации оперативно закрывать эти раскопки? Мы ввели для себя правило, ограничение: мы не даём нового ордера до сих пор, пока не будет закрыт старый. Хочешь получить новый ордер на раскопки, закрой, пожалуйста, и восстанови полностью асфальтобетонное покрытие, которое было нарушено», — рассказала Елена Дятлова.

