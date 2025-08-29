В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

В России зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в Российской Федерации. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации. <...> В настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Служба отметила, что заражённый прибыл в Москву из Шри-Ланки. На следующий день он обратился за медицинской помощью. Его доставили в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но результаты обследования показали положительный результат на вирус чикунгунья. При этом риска распространения инфекции нет, так как она передаётся только через укус насекомых.

В ведомстве также отметили, что численность комаров-переносчиков лихорадки в стране не представляет эпидемиологической опасности. В пунктах пропуска через границу России действует система «Периметр». Она позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

