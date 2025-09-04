Власти: в приоритете — сохранение существующих памятников, а не создание новых

В условиях специальной военной операции приоритетом является поддержание в надлежащем состоянии уже существующих памятников, монументов и воинских захоронений, а не создание новых. Об этом сообщило министерство по муниципальному развитию и внутренней политики Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне различные инициативы по установке памятников и мемориалов действительно неоднократно обсуждались региональным правительством. Эти предложения всесторонне прорабатывались совместно с ветеранским активом региона и региональной Службой охраны объектов культурного наследия», — рассказали в ведомстве. По результатам рассмотрения было принято решение, что каждый новый мемориальный объект требует значительных финансовых и организационных ресурсов. Из-за этого в условиях СВО приоритетным направлением было выбрано сохранение уже существующих объектов.

«Мы уверены, что сохранение памяти о подвиге нашего народа — это в первую очередь забота о том, чтобы уже существующие символы нашей благодарности оставались вечными и ухоженными», — добавило министерство.

