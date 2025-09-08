В минкульте назвали самый популярный среди туристов город региона

Все новости по теме: Туризм

Самым популярным городом в регионе среди туристов является Калининград. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр по культуре и туризму области Андрей Ермак. 

«Море — это, вне всякого сомнения, бонус в Калининградской области, особенно если брать весь тур сезона, не только лето. И когда я говорю о том, что море — это бонус, я, конечно же, имею в виду возможность покупаться и позагорать на море. Понятно, что в летнее время к морю едет гораздо больше людей, и они стараются остановиться в наших прибрежных курортных городах. Но самым популярным всё равно у нас по размещению остается Калининград, потому что у нас очень хорошая логистика. Из Калининграда можно одновременно ходить по достопримечательностям, по музеям в городе и также спланировать свою поездку на море и спланировать поездку на восток области. Поэтому культурно-познавательный туризм все равно остается доминирующим. Ещё раз подчеркну, особенно если взять весь год целиком, а не только летний высокий сезон», — сказал Ермак. Он добавил, что в тройку самых популярных городов вошли также Зеленоградск и Светлогорск.

Ранее министр сообщил, что изменилось потребительское поведение туристов. «Они более кастомизированными стали. Они стали больше сами себе режиссёрами. Они в основном перестали пользоваться услугами туроператоров, перестают пользоваться услугами экскурсионных бюро. Вместо отелей они выбирают квартиры, чтобы более свободно себя чувствовать. Вместо организованной экскурсии они выбирают взять машину в аренду. Это более персонализированный подход к своему отдыху», — заявил Ермак.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter