Погода в Калининградской области 8 декабря

В понедельник, 8 декабря, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода. Возможен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днём +7°С, ночью столбик термометра местами опустится до +1°С. Скорость ветра составит от 3 до 5 м/с, с порывами до 12 м/с, направление — юг, юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм рт. ст. Относительная влажность 90%. Температура воды: 5.6°. Продолжительность светового дня — 7 часов и 25 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкую дневную температуру — не выше +6°С — на востоке региона. На побережье, а также в Калининграде, Багратионовске, Гвардейске, Мамоново и Полесске +7°С. Самая низкая температура ночью — до +1°С — в Краснознаменске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном. В Калининграде, Багратионовске и Полесске +3°С, на побережье +5°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха достигнет отметки +3,8°С, днём потеплеет до +6,1°С. Влажность — до 99%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Днём временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днём +3...+7°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём на территории региона +5...+7°C, с утра до вечера — пасмурно, пройдут слабые/умеренные дожди. Ветер утром — южный/юго-восточный, днём и вечером переменный на юго-западный: в Калининграде и области утром — умеренный (3-7 м/с), днём и вечером — умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 10-12 м/с. На побережье ветер утром и вечером — умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 10-13 м/с, днём — умеренный/сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с.