Погода в Калининградской области 9 сентября

Днём во вторник, 9 сентября, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +23°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +22°С, ночью +16°С, без осадков, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +25°С, ночью +13°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник малооблачно, без осадков. Температура утром +13°С, днём +23°С, вечером +19°С. Атмосферное давление 764 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник днем по области ожидается +22...+24°C (местами до +25...+26°C), переменная облачность, вечером местами не исключены локальные (не повсеместные) ливни и грозы. Ветер восточный/юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 0,5 м.