Аналитики составили топ-5 цифровых фобий россиян

Россияне чувствуют себя уязвимыми в цифровой среде. Это выяснилось в ходе опроса Аналитического центра ВЦИОМ, результаты которого были представлены на пресс-конференции в ТАСС.

В топ-5 фобий вошли: утечка персональных данных (51 п.), распространенность фейковых новостей (41 п.), зависимость от стабильной работы интернета и цифровых платформ (38 п.), взлом гаджетов через сеть (37 п.) и превышение полномочий коммерческими компаниями на сбор данных (35 п.)

«Россияне сталкиваются с утечками и мошенничеством в реальности (звонки, фишинг, слив баз данных), это ощутимый и осязаемый личный риск, как и взлом гаджетов через сеть. Фейки тоже стали привычным источником тревоги, особенно в новостных потоках. На фоне других рисков становится чувствительной для наших сограждан и утрата личного пространства из-за постоянного сбора и анализа цифровых следов», — подчеркнули эксперты.

Также россиян тревожит психологическая зависимость от гаджетов и соцсетей, цифровое выгорание и усталость. При этом потеря работы из-за искусственного интеллекта и «восстание машин» кажутся далекими, люди относятся к таким сценариям скорее скептически.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 августа 2025 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.