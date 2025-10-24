Минздрав области: нарушенная хакерской атакой работа МИС восстановлена

Работа Медицинской информационной системы в Калининградской области, нарушенная из-за хакерской атаки, восстановлена. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«В настоящее время последствия хакерской атаки на операторов сотовой связи в регионе устранены. Работа каналов связи для доступа в сеть Интернет, а также в медицинскую информационную систему восстановлена», — сказали в минздраве.

Напомним, ранее из-за хакерской атаки на операторов мобильной связи в некоторых медучреждениях Калининградской области временно не работали каналы связи для доступа в Интернет и медицинскую информационную систему. Медорганизации работали в штатном режиме.

В сентябре 2024 года на серверном оборудовании МИС «Барс» уже случались технические сбои. Сервис был недоступен пять дней. Пресс-служба регионального правительства сообщила, что задержка запуска МИС была связана с доставкой комплектующих серверного оборудования, которое собирались заменить.

В ноябре 2024 года ряд медучреждений области не мог пользоваться медицинской информационной системой «БАРС» из-за проблем на линии Ростелекома.

