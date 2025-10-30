Погода в Калининградской области 30 октября

Погода в Калининградской области 30 октября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

Днём в четверг, 30 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +12°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +10°C. В центре региона она составит +11°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +12°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +9°C), а на востоке региона прохладнее (до +4°C). Днем пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода с небольшими дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +6,7°C, днём она поднимется до +11,1°C, а вечером опустится до +10,3°C. Утром прогнозируется юго-восточный ветер, который днем сменится на юго-западный, а вечером — на западный. Влажность — на уровне 89-98%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о первом серьезном шторме в этом сезоне. «Днем в регионе +9...+12℃, облачно (утром возможны небольшие прояснения), утром и до обеда — без осадков. После обеда (с ~14-16 часов) дожди начнутся в Калининграде и на западе региона, периодические осадки (местами возможна ледяная крупа) умеренной/высокой интенсивности сохранятся в течение всего вечера. Ветер ночью и утром юго-восточный — слабый/умеренный (4-9 м/с), днем южный — умеренный/свежий (4-10 м/с), на побережье в порывах до 12-15 м/с», — добавляют синоптики-любители.

Кроме того, по данным синоптиков, ведущие модели вечером в четверг и в ночь пятницу ожидают «максимальные порывы ветра до ~23-27 м/с на побережье (с пиковыми значениями по линии Балтийская коса — Янтарный), до ~18-22 м/с в Калининграде и на западе региона и до ~15-18 м/с на остальной части области. Высота волн у побережья до 3-4 м».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter