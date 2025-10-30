Погода в Калининградской области 30 октября

Днём в четверг, 30 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +12°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +10°C. В центре региона она составит +11°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +12°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +9°C), а на востоке региона прохладнее (до +4°C). Днем пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода с небольшими дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +6,7°C, днём она поднимется до +11,1°C, а вечером опустится до +10,3°C. Утром прогнозируется юго-восточный ветер, который днем сменится на юго-западный, а вечером — на западный. Влажность — на уровне 89-98%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о первом серьезном шторме в этом сезоне. «Днем в регионе +9...+12℃, облачно (утром возможны небольшие прояснения), утром и до обеда — без осадков. После обеда (с ~14-16 часов) дожди начнутся в Калининграде и на западе региона, периодические осадки (местами возможна ледяная крупа) умеренной/высокой интенсивности сохранятся в течение всего вечера. Ветер ночью и утром юго-восточный — слабый/умеренный (4-9 м/с), днем южный — умеренный/свежий (4-10 м/с), на побережье в порывах до 12-15 м/с», — добавляют синоптики-любители.

Кроме того, по данным синоптиков, ведущие модели вечером в четверг и в ночь пятницу ожидают «максимальные порывы ветра до ~23-27 м/с на побережье (с пиковыми значениями по линии Балтийская коса — Янтарный), до ~18-22 м/с в Калининграде и на западе региона и до ~15-18 м/с на остальной части области. Высота волн у побережья до 3-4 м».

