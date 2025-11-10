В России увеличивают максимальные выплаты по больничным

Все новости по теме: Социальные проблемы
В России увеличивают максимальные выплаты по больничным

Максимальный размер пособия по больничному листу вырастет в России в 2026 году и составит 6 827,4 руб. в сутки. Сейчас верхняя планка — 5 673,97 руб., сообщили в Социальном фонде, передает ТАСС.

Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. В дальнейшем размер максимальных выплат также планируется увеличивать: в 2027 году максимальный размер больничного в день составит 7 860 рублей, а в 2028 году — 8 489 рублей.

В Соцфонде также напомнили, что после перехода на электронные больничные данные об их открытии и закрытии поступают напрямую от медучреждений.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter