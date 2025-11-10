В России увеличивают максимальные выплаты по больничным

Максимальный размер пособия по больничному листу вырастет в России в 2026 году и составит 6 827,4 руб. в сутки. Сейчас верхняя планка — 5 673,97 руб., сообщили в Социальном фонде, передает ТАСС.

Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. В дальнейшем размер максимальных выплат также планируется увеличивать: в 2027 году максимальный размер больничного в день составит 7 860 рублей, а в 2028 году — 8 489 рублей.

В Соцфонде также напомнили, что после перехода на электронные больничные данные об их открытии и закрытии поступают напрямую от медучреждений.