Администрация Зеленоградского округа планирует приобрести внедорожник

Администрация Зеленоградского муниципального округа ищет подрядчика для поставки внедорожника. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимали с 14 по 25 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 26 ноября. Автомобиль необходимо поставить в течение десяти дней с даты заключения контракта по адресу: ул. Крымская, 5а. Максимальная стоимость контракта — 1 345 000 рублей.

В техническом задании указаны следующие характеристики: мощность двигателя — менее 100 лошадиных сил, объём — более 1500 см³, тип — бензиновый. Автомобиль должен быть полноприводным. Материал салона — текстиль.

