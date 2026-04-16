Прокуратура хочет закрыть детский центр на Арсенальной, владелец выступает против

Калининградская прокуратура обратилась в суд с иском о запрете деятельности частного детского центра на Арсенальной из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в детском центре на ул. Арсенальной в Калининграде не организованы меры по предотвращению распространения инфекций и пищевых отравлений, нарушены требования к питанию и досугу детей, а здание не соответствует санитарно эпидемиологическим нормам. Прокурор Ленинградского района обратился в суд с иском о запрете деятельности центра до устранения нарушений. По ходатайству надзорного ведомства наложены обеспечительные меры в виде приостановления деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как пояснил «Новому Калининграду» владелец здания на Арсенальной, 22, Артем Крыжинский, ранее здесь функционировал «Монтессори-дом», которым управляли арендаторы. Однако в декабре они прекратили деятельность и освободили помещение. Через несколько месяцев Крыжинский решил открыть уже собственный центр по присмотру и уходу за детьми, поскольку к нему «обратились сами граждане, которые посещали этот центр, с просьбой не закрывать его, а начать оперативную деятельность».

«У предыдущего арендатора было судебное решение от Роспотребнадзора о закрытии. Но когда было судебное заседание, представители Роспотребнадзора рассказали о том, что все замечания были устранены. И я, прочитав это судебное решение, что все замечания устранены, принял решение в марте начать осуществлять уже свою собственную деятельность. И через две недели, даже дней через десять, как я стал работать, ко мне пришли представители прокуратуры вместе с руководителем Роспотребнадзора и устроили там проверку, с которой я не согласен, потому что у нас есть мораторий на проверки, данный нашим президентом на 5 лет на вновь образовавшийся бизнес, — рассказал Крыжинский. — Жалоб, заметьте, ни в прокуратуру, ни в Роспотребнадзор от моих клиентов не поступало. На основании чего проводилась проверка?

<...> Мы это оспаривать будем в суде. Ещё судебное заседание не прошло, они уже дали оценку. На основании чего они сделали это, я не знаю. Прокуратура, она инициировала проверку, они не эксперты в этом деле, и они не могут давать оценку, подходит это здание или не подходит. Это решить может только суд. Также мы обратились сейчас в телекомпанию РЕН ТВ, хотим, чтобы они приехали, сняли ролик про бесчинство наших органов власти. Также родители, которые посещают наш центр, они пишут жалобу сейчас представителю президента по Северо-Западному округу, губернатору и Следственный комитет, чтобы разобрались».