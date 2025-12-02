Патриарх наградил Александра Ярошука орденом Александра Невского II степени (фото)

Бывший мэр Калининграда и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ярошук был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского II степени. Об этом он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда».

«Сегодня был праздник митрополита московского Филарета в храме Христа Спасителя. Святейший вручил орден Александра Невского мне», — сказал Ярошук.

На сайте Российской православной церкви отмечается, что сенатора удостоили орденом «во внимание к помощи Калининградской епархии и в связи с 60-летием со дня рождения».

Фото: Александр Ярошук