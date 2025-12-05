В Музее янтаря появилась новогодняя фотозона (фото)

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Новый год

В калининградском Музее янтаря появилась новогодняя фотозона. Её создала калининградский дизайнер Татьяна Андросова, сообщили «Новому Калининграду» в учреждении.

На входе в музей посетителей встречают полумесяц, символ цикличности времени, ухода всего старого и прихода нового, и путти — ангелочек, посланник Нового года. Всё это на фоне звёздного неба и спящего солнца.

«Приглашаем загадывать самые сокровенные желания в атмосфере волшебной новогодней ночи», — обращаются сотрудники музея к гостям учреждения. Сделать красивые фотографии можно бесплатно. В других помещениях и выставочных залах также постарались создать атмосферу праздника и волшебства.


