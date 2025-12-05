ЦБ намерен отменить ограничения на переводы валюты за рубеж для россиян

Банк России принял решение отменить с 8 декабря ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для россиян и физлиц из дружественных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

«Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран», — отмечается в сообщении. В настоящее время установлен лимит на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

ЦБ также сообщил, что работающие в России «недружественные» физлица — нерезиденты до 7 июня 2026 года смогут переводить за рубеж средства в размере зарплаты.