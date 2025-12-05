В зоопарке показали 10-дневного детёныша патагонской мары (видео)

В калининградском зоопарке родился второй в этом году детёныш патагонской мары. Видео с 10-дневным «то ли осликом, то ли зайцем, то ли оленем» разместили в соцсетях учреждения.

«Дитю от роду всего-то десять дней, а оно уже вполне самостоятельный член социальной патагонской группы. Кормить детеныша мать будет до трёх месяцев, а взрослым он станет в год», — говорится в сообщении.

Как отметили в учреждении, мары очень общительные создания, поэтому в зоопарке чувствуют себя комфортно и хорошо размножаются. При этом в природе количество патагонских мар быстро сокращается из-за охоты и уничтожения мест их обитания.

«Надеемся, этого никогда не случится, но если понадобится восстановление природной популяции, зоопарки помогут в этом важном деле, адаптируя к жизни в естественной среде обитания животных из зоопарковских популяций», — добавили в пресс-службе.