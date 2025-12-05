В Приморье завершают реконструкцию сквера (фото)

В Приморье завершают реконструкцию сквера (фото)
Фото: телеграм-канал Владимира Бондаренко
В посёлке Приморье завершается реконструкцию сквера. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

«Появилась сцена для артистов Дома культуры и амфитеатр для зрителей, дорожки из клинкера, высадили новую аллею. <...> На экономию по итогам торгов в течение двух недель полностью здесь же обновим детскую площадку для самых маленьких и сделаем новую контейнерную площадку. А в парке „Муза“ Светлогорска отремонтирован мостик — усилили конструкцию и заменили уставшее покрытие», — говорится в сообщении. Благоустройство софинансируется из областного бюджета по программе конкретных дел.


