Горвласти рассказали, где планируют установить новые остановочные павильоны

Власти Калининграда заказывают изготовление и установку 11 новых остановочных павильонов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Речь идёт о следующих остановках:

«ул. Памяти павших в Афганистане» (из центра);

«Белорусская» (в центр);

«Детский сад № 133» (в центр/из центра);

«ул. Рихарда Зорге» (в центр/из центра);

«ул. Флотская» (в центр);

«Дворец бракосочетаний» (в центр/из центра);

«ул. Островского» (в центр/из центра).

Заявки на участие в торгах принимают с 4 по 12 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 16 декабря. На выполнение работ отводится 70 дней.

«Остановки требуется оснастить урнами, а на некоторых адресах нужно обустроить и сами посадочные площадки. <...> Не думаем, что это кому-то важно, кроме будущего подрядчика, но вес каждой остановки (без закладной и бетона) 800 кг», — отметили в горадминистрации. Начальная стоимость контракта — порядка 16,9 млн рублей.

Изображение: телеграм-канал администрации Калининграда