В Советске планируют капитально отремонтировать здание колледжа
Фото: скриншот «Яндекс Панорам»
В Советске планируют провести капитальный ремонт кровли, фасада и входной зоны здания ГБУ КО ПОО «Технологический колледж», расположенного по адресу: улица Больничная, дом 9. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Согласно информации с сайта образовательного учреждения, в указанном здании находятся учебные мастерские колледжа. Полный объём финансового обеспечения — 24 196 901 рубль. 

Ещё 25,7 млн планируют направить на ремонт внутренних помещений и инженерных систем. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

