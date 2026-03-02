Агеева: отель в форте № 3 «Король Фридрих III» откроется в 2026 году

Отель и культурное пространство в форте № 3 «Король Фридрих III» в Калининграде планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщила соучредитель проекта, владелец парк-отеля «Усадьба» и экс-министр по туризму региона Марина Агеева на круглом столе в Региональном информационном центре ТАСС Калининград 27 февраля.

По ее словам, исторический объект после реконструкции станет гостинично-музейным комплексом с рестораном, выставочными пространствами и экскурсионной программой.

«Мы в 2026 году собираемся открыть форт № 3 — это уникальное сооружение, памятник архитектуры, в котором будет отель, ресторан, экскурсионное обслуживание и выставочные пространства. Это будет ещё одной изюминкой региона, в которую туристы захотят приезжать», — сказала Агеева.

Форт, как отметила Агеева, будет выполнять не только гостиничную функцию, а также станет музейным пространством. Гости смогут знакомиться с историей объекта во время проживания.

«Сам форт будет являться неофициальным музеем. Когда в него будут селиться люди, они будут получать экскурсию — по QR-кодам смогут пройти по зданию и посмотреть экспонаты, которые мы собрали во время реконструкции», — пояснила Агеева.

Также площадку планируют использовать для выставок, культурных мероприятий и опен-эйр проектов. По словам инвестора, уже ведутся переговоры о возможном сотрудничестве с Третьяковской галереей.

Агеева подчеркнула, что появление подобных объектов должно увеличить продолжительность пребывания туристов в регионе. По ее словам, статистика показывает постепенный рост времени проживания гостей в калининградских отелях.

В апреле 2024 года пресс-служба правительства Калининградской области заявила, что компания «Альтримо», принадлежащая супругам Агеевым, переносит открытие гостиницы в форту № 3 на 2025 год, а всех остальных объектов инвестпроекта — на третий квартал 2026-го.

1 ноября Форт № 3 «Король Фридрих III» закрылся для посещения туристов.

Напомним, компания «Альтримо», учредителями которой являются супруги Агеевы, получила форт № 3 в аренду на 49 лет в 2016 году. Проект приспособления форта к современному использованию арендаторы собирались реализовать в 2017-2018 годах, и в итоге на его территории к Чемпионату мира по футболу-2018 должен был появиться гостинично-ресторанный комплекс, выставочный зал с экспозициями военного снаряжения «Фортификационное кольцо», фотоэкспозиция и другие полезные для туристов объекты. Однако к ЧМ-2018 объект не открылся. Сроки его реконструкции переносились.