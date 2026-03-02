Агеева: отель в форте № 3 «Король Фридрих III» откроется в 2026 году

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области
Агеева: отель в форте № 3 «Король Фридрих III» откроется в 2026 году

Отель и культурное пространство в форте № 3 «Король Фридрих III» в Калининграде планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщила соучредитель проекта, владелец парк-отеля «Усадьба» и экс-министр по туризму региона Марина Агеева на круглом столе в Региональном информационном центре ТАСС Калининград 27 февраля.

По ее словам, исторический объект после реконструкции станет гостинично-музейным комплексом с рестораном, выставочными пространствами и экскурсионной программой.

«Мы в 2026 году собираемся открыть форт № 3 — это уникальное сооружение, памятник архитектуры, в котором будет отель, ресторан, экскурсионное обслуживание и выставочные пространства. Это будет ещё одной изюминкой региона, в которую туристы захотят приезжать», — сказала Агеева.

Форт, как отметила Агеева, будет выполнять не только гостиничную функцию, а также станет музейным пространством. Гости смогут знакомиться с историей объекта во время проживания.

«Сам форт будет являться неофициальным музеем. Когда в него будут селиться люди, они будут получать экскурсию — по QR-кодам смогут пройти по зданию и посмотреть экспонаты, которые мы собрали во время реконструкции», — пояснила Агеева.

Также площадку планируют использовать для выставок, культурных мероприятий и опен-эйр проектов. По словам инвестора, уже ведутся переговоры о возможном сотрудничестве с Третьяковской галереей.

Агеева подчеркнула, что появление подобных объектов должно увеличить продолжительность пребывания туристов в регионе. По ее словам, статистика показывает постепенный рост времени проживания гостей в калининградских отелях.

В апреле 2024 года пресс-служба правительства Калининградской области заявила, что компания «Альтримо», принадлежащая супругам Агеевым, переносит открытие гостиницы в форту № 3 на 2025 год, а всех остальных объектов инвестпроекта — на третий квартал 2026-го.

1 ноября Форт № 3 «Король Фридрих III» закрылся для посещения туристов.

Напомним, компания «Альтримо», учредителями которой являются супруги Агеевы, получила форт № 3 в аренду на 49 лет в 2016 году. Проект приспособления форта к современному использованию арендаторы собирались реализовать в 2017-2018 годах, и в итоге на его территории к Чемпионату мира по футболу-2018 должен был появиться гостинично-ресторанный комплекс, выставочный зал с экспозициями военного снаряжения «Фортификационное кольцо», фотоэкспозиция и другие полезные для туристов объекты. Однако к ЧМ-2018 объект не открылся. Сроки его реконструкции переносились.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter