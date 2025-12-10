На территории озера Поплавок планируют установить лавки-диваны и урны

Власти Калининграда ищут подрядчиков для установки лавок и урн на территории озера Поплавок. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На 32 лавки-дивана из лиственницы власти готовы потратить до 2,7 млн рублей. Внешний вид товара должен соответствовать ранее установленным в Калининграде лавкам, «что позволяет сохранить единый внешний композиционный вид улиц города».

На 35 металлических урн разной высоты выделяют порядка 1,3 млн рублей. Итоги аукционов планируют подвести 12 декабря. Работы необходимо выполнить до конца года.

В 2024 году озеро Поплавок, расположенное в Центральном районе, стало местом обитания крыс, несмотря на то что его набережная входила в зону дератизации.

