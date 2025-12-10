В Калининградской области назвали количество исследователей в 2024 году

В Калининградской области назвали количество исследователей в 2024 году

В Калининградской области численность исследователей на конец 2024 года составила 680 человек. Такие данные приводит Калининградстат.

В прошлом году научные исследования и разработки проводили 17 организаций. В них было занято 1150 работника основной деятельности (без учета научно-педагогических работников ВУЗов, выполнявших наряду с педагогической деятельностью научные исследования и разработки в научно-исследовательских подразделениях или на кафедрах ВУЗов). Из них 24 исследователя имели ученую степень доктора наук, а 213 — кандидата наук. 

Объем выполненных научных исследований и разработок составил 5107,8 млн руб. Как отмечает Калининградстат, на научные исследования и разработки направили 3277 млн руб.

Инновационную деятельность в регионе осуществляли 65 организаций. Их удельный вес в общем числе обследованных организаций составил 6,8%. Объем отгруженных инновационных товаров, выполненных работ и услуг достиг 26420,3 млн руб. 

Почти половина всех инновационно активных компаний (43,1%) пришлась на обрабатывающие производства. 16,9% занимает сектор информационно-коммуникационных технологий, а 10,8% — организации, которые занимаются научными исследованиями и разработками.

