Врачи спасли пациентку с редким заболеванием сосудов печени и селезенки (фото)

Все новости по теме: Медицина

Команда хирургов Калининградской областной клинической больницы — заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Алексей Шатравка и заведующий отделением хирургии № 2 Алексей Евтихов, — прооперировали молодую пациентку с редкой патологией. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Впервые 36-летняя женщина обратилась за помощью к медикам в 2024 году. Годом ранее, во время второй беременности, ей поставили серьезный диагноз «тромбоз воротной вены». Это значит, что венозный ствол, который собирает кровь от желудка, селезенки и большей части кишечника в печень, оказался перекрыт. Тогда же она проконсультировалась с гематологом и отправилась на дополнительное обследование.

Медики выявили у пациентки тромбофилию — предрасположенность к формированию тромбов (кровяных сгустков) в просвете кровеносных сосудов и портальную гипертензию: «Состояние, при котором происходит расширение множества вен, в том числе и вен пищевода, что крайне опасно». В последующем женщина постоянно принимала препараты для разжижения крови и наблюдалась у гематолога.

Из-за ухудшения состояния, с разницей в восемь месяцев, пациентке провели два вмешательства, нацеленных на предотвращение разрыва стенок сосудов и развития внутреннего кровотечения, но «радикально это ситуацию не решило». Женщине становилось хуже, а угроза кровотечения увеличивались.

«Учитывая это, вместе с коллегой мы приняли решение о необходимости наложения шунтирующего анастомоза», — прокомментировал Алексей Евтихов. Суть в том, что в ходе операции врачи смогли создать для кровотока в пораженной тромбозом области обходной путь — шунт, сделанный из части здоровой вены пациентки.

Фото: пресс-служба правительства

«Таким образом, необходимый отток пошел в обход тромбированной воротной вены через селезеночную и почечную в нижнюю полую вену, что позволило снизить давление в системе „ответственности“ воротной вены», — объяснил Алексей Шатравка.

С момента операции прошло три месяца. Пациентка регулярно наблюдается у врачей, а «показатели успеха вмешательства налицо»: критично расширенные ранее вены пищевода стали в разы менее выражены, а уровень тромбоцитов пришел в норму, отмечает пресс-служба. Такого рода вмешательство в Калининградской клинической областной больнице провели впервые.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter