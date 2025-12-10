При назначении единого пособия планируют учитывать переводы денег на карту

С 2026 года при назначении единого пособия на детей будут проверять не только официальный доход семьи, но и все поступления на банковские счета и вклады взрослых членов семьи. Соответствующая информация размещена на платформе «Финуслуги».

«Социальный фонд сможет проверить не только официальную зарплату и доходы ИП или самозанятых, но и любые деньги, зачисленные на счета родителей», — отмечают эксперты.

Эксперимент сначала планируют провести в трёх регионах: Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Предполагается, что это займёт первые восемь месяцев 2026 года, тестировать результаты будут в сентябре и октябре, а с ноября новые правила вступят в силу для всех остальных получателей пособия.

Соцфонд, как уточняется, будет проверять любые новые зачисления на банковские счета и вклады взрослых членов семьи. Если сумма за год превысит 200% официального дохода, пособие могут не назначить. Крупные остатки на вкладах без новых поступлений не учитываются.

При проверке планируют учитывать все деньги, которые фактически проходят по банковским счетам семьи. В расчёт войдут: официальный доход, любые поступления на счета и вклады, а также процентный доход по депозитам. Не учтут переводы между своими счетами, поступления от других членов семьи, доход от продажи недвижимости или транспорта (если есть подтверждающие документы), заёмные средства и кредиты, а также счета и депозиты индивидуальных предпринимателей.

В первую очередь нововведение, по мнению экспертов, отразится на семьях, у которых много «серых» поступлений на карту: зарплата в конверте, крупные переводы без объяснений или обороты, не подтверждённые документами. Даже если официальный доход в пределах нормы, большие необъяснённые движения по счетам могут привести к отказу в едином пособии.

Напомним, что с 1 января 2026 года для назначения единого пособия на детей увеличивают минимальный размер дохода каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев расчётного периода. Теперь он должен будет составлять не менее восьми МРОТ. В Калининградской области с 1 января 2026 года размер минимальной заработной платы повышается с 24 тыс. до 28 тыс. рублей, с 1 июля 2026 года — до 29 тыс. Среднедушевой доход в семье также не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. С 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения в Калининградской области составит 19 507 рублей, для трудоспособного населения — 21 263 рубля, пенсионеров — 16 776 рублей, детей — 18 922 рубля.