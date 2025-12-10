Погода в Калининградской области 10 декабря

Днём в среду, 10 декабря, регион накроет плотная облачность с периодическими дождями. По данным Гидрометцентра России, температура составит около +10°C, атмосферное давление — 758 мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет: на побережье воздуха прогреется до +9°C, на востоке — до +10°C. Повсеместно пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда», в областном центре — пасмурно и сыро, небольшой дождь сохранится весь день. Температура — около 8,3°C, в вечерние часы влажность достигнет 100%, давление вырастет до 760 мм рт. ст.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений в среду, 10 декабря, не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно, вечером с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный ночью 3–8 м/с, днём 7–12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+8, днём +8...+12°С. Видимость 4–7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.

Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждает о тёплом и дождливом дне.

«Регион будет находиться в тропической воздушной массе, в зоне атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном у Британских островов», — сообщают метеоэксперты.

Ночью прогнозируется +6...+8°C и пасмурная погода с дымкой, после полуночи — слабые и умеренные дожди. Днём +8...+10°C, сохраняется сплошная облачность и осадки до вечера, затем дождь прекратится (после 18–19 часов).

Ветер ночью и утром слабый южный (1–5 м/с), после — умеренный юго-западный (3–8 м/с), на побережье порывы до 10–12 м/с. Давление в течение суток будет расти с 758 до 760 мм рт. ст