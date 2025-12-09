Аэропорт Калининграда предупреждает о возможных задержках и отменах рейсов

Калининградский аэропорт Храброво во вторник, 9 декабря, предупреждает об изменениях в расписании. Причина — ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево в Москве, сообщает телеграм-канал Храброво.



«Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево внесли изменения и в расписание движения в аэропорту Храброво. Включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт», — отмечается сообщении.

Уточнить статус рейса можно в колл-центре по телефону +7 (4012) 550-550, либо на сайте аэропорта.

Отметим, что по данным на 17.00 (местное время) 9 декабря задерживался прилет в Калининград четырех рейсов (два из Москвы-Шереметьево, Санкт-Петербург и Египет), вылет двух рейсов — в Шереметьево и Санкт-Петербург.