В Гурьевском округе сельхозземли официально переводят под кладбища

В Гурьевском округе сельхозземли официально переводят под кладбища

Несколько земельных участков, где уже располагаются действующие кладбища в Гурьевском округе, переводятся из категории сельхозназначения в земли специального назначения для ритуальной деятельности. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал соответствующее постановление, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о шести действующих кладбищах. Наиболее крупный участок расположен в Зеленополье — его площадь составляет 125,04 тыс. кв. м, кадастровый номер 39:03:091115:132. В Малиновке перевод затронет территорию площадью 16,8 тыс. кв. м (кадастровый номер 39:03:040022:220). В Медведевке участок площадью 10 тыс. кв. м (39:03:040023:288) также получил новую категорию. В Гаево речь идет о земле площадью 1 045 кв. м (39:03:050014:193), в Низовье — 24,57 тыс. кв. м (39:03:071009:136), а в Цветково — 30,02 тыс. кв. м (39:03:080602:273).

Согласно постановлению, изменение статуса проведено по ходатайству администрации Гурьевского округа. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

«Новый Калининград» направил в правительство региона запрос с просьбой пояснить причины перевода участков и разъяснить, почему юридическое оформление их статуса производится только сейчас.

