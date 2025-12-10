В ноябре таможенники Храброво приостановили вывоз янтарной косметики и благовоний (фото)

В ноябре при контроле багажа убывающих авиапассажиров сотрудники таможенного поста Храброво обнаружили товары, не предназначенные для личного пользования. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

Таможенники пресекли попытки вывоза 2400 этикеток для рыбных консервов, 300 упаковок благовоний, 136 декоративных свечей, 50 упаковок зубной пасты, 30 кг новой одежды и 20 кг янтарной косметики.

Фото: пресс-служба таможни

«Всего при проведении таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых воздушным транспортом пассажирами в сопровождаемом багаже с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС, при помощи рентгенотехники было выявлено 67 случаев неотнесения товаров к товарам для личного пользования, в отношении которых таможенные операции по подтверждению статуса товаров как товаров ЕАЭС не совершались», — отмечает пресс-служба.


