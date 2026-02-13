УМВД: в Зеленоградске водитель угрожал пешеходу убийством

В Зеленоградске полицейские задержали 61-летнего водителя, угрожавшего убийством 29-летнему пешеходу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина переходил нерегулируемый пешеходный переход на ул. Окружной в Зеленоградске. Автомобиль «Рено» не уступил ему дорогу. «Потерпевшему это не понравилось, и он ударил по капоту иномарки. В ответ на это злоумышленник вышел из машины, предварительно взяв с собой резиновый молоток для укладки тротуарной плитки», — пояснили в ведомстве. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого автовладелец стал угрожать пешеходу убийством. После перепалки он сел в машину и уехал.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.