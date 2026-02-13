В Калининграде назвали зарплаты водителей автобусов, троллейбусов и трамваев

В 2025 году среднемесячная заработная плата на предприятии «Калининград-ГорТранс» составила 81 525 рублей. В 2024-м показатель был на уровне 59 103 рублей. Об этом рассказал директор предприятия Владимир Фомин на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Калининграда.

Среднесписочная численность персонала «Калининград-ГорТранса» за 2025 год составила 1083 человека (на шесть меньше, чем годом ранее). Водители автобусов (314 человек) получали в среднем 113 тысяч рублей в месяц. При этом в декабре, по словам Фомина, показатель достиг 136 тысяч. Среднемесячная зарплата водителей троллейбусов (90 человек) — порядка 110 тысяч рублей. Водители трамваев (66 человек) получали порядка 100 тысяч.

Для сравнения — в 2024 году средняя зарплата водителей автобусов составляла порядка 77 тысяч рублей. Водители троллейбусов и трамваев получали 76 и 65 тысяч соответственно. Такие данные приведены в отчёте предприятия.

Кондукторы в 2024 году могли рассчитывать в среднем на 36 тысяч рублей. В 2025-м сумма выросла до 44 тысяч. При этом численность персонала снизилась со 183 до 149 человек.

Как сообщалось ранее, «Калининград-ГорТрансу» удалось переломить ситуацию с оттоком водителей в том числе за счёт повышения зарплат.