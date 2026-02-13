На демонтаж фундамента Дома Советов объявили аукцион за 161,4 млн

Корпорация развития Калининградской области объявила открытый аукцион на выбор подрядчика для второго этапа демонтажа Дом Советов. Информация о закупке размещена на портале госзакупок 13 февраля.

Начальная цена контракта составляет 161,4 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить демонтаж здания ниже нулевой отметки с разборкой фундамента. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 марта, итоги планируют подвести 10 марта. Работы должны быть завершены в течение 400 календарных дней с даты заключения договора.

Перед началом демонтажа на площадке проведут спасательные археологические работы. Это связано с тем, что на территории находится объект археологического наследия — руины Королевского замка. Объем археологических исследований оценивается примерно в 12 тыс. кубометров. После их завершения начнется разбор нулевого яруса здания. Третий этап проекта предусматривает демонтаж остатков резервуаров фонтана на площади.

Дом Советов разобрали до нулевой отметки в августе 2024 года. В июле 2025 года сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект второго этапа демонтажа здания Дома Советов. Как сообщал экс-глава Корпорации развития Андрей Толмачёв, разбор всех объектов на территории Центральной площади изначально планировался в три этапа. Первый предусматривал снос самого здания Дома Советов и части фундамента на нулевой отметке. Второй этап предполагает разбор нижней части и фундамента в цокольном помещении. На третьем этапе рабочие должны будут убрать фонтаны и водные резервуары, также находящиеся на этой площадке.

«Я сейчас не могу вам ответить, будет ли всё разбираться. <...> По мере освоения или развития территории мы будем смотреть, что конкретно будет исполняться на этих этапах. Может быть, ограничимся первым, можем быть начнём реализацию второго и третьего. <...> Сейчас мы больше заняты концепцией развития этих земель», — уточнял Толмачёв.

Итоги конкурса по сносу Дома советов были подведены в марте 2023 года. Победителем стало ООО «Техноресурс» из Калининграда, снизившее начальную цену более чем на 63 млн рублей — со 191,4 до 127,7 млн рублей.

Изначально снести сооружение должны были в течение 14 месяцев с момента заключения контракта. Затем срок завершения работ сдвинули на три месяца вперёд. О том, что у подрядчика возникнут трудности, и быстрым снос не будет, «Новому Калининграду» сообщала бывшая сотрудница СМУ-4 Татьяна Василенко, отвечавшая за качество строительства этого объекта.