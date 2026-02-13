Беспрозванных: без света остаются почти 7 тысяч жителей области

Фото из телеграм-канала Алексея Беспрозванных
Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о последствиях ледяного дождя в регионе. По его словам, из-за обледенения проводов произошли многочисленные аварии на сетях, в результате чего без электроснабжения остаются почти 7 тысяч человек.

Как сообщил глава региона, для устранения аварий задействованы 59 бригад и 92 единицы техники. Работы ведутся в Зеленоградском и Гурьевском округах, а также в поселках Малиновка, Заозерье, Черемхово, Малинники, Авангардное и Владимировка. В резерве находятся 19 дизельных генераторов, которые при необходимости обеспечат электроэнергией социальные объекты — школы, детские сады и поликлиники.

Жителей просят сообщать об отключениях и оборванных проводах по круглосуточному бесплатному телефону 8 800 220-0-220 (короткий номер для мобильных — 220). Беспрозванных поручил руководителям муниципалитетов поддерживать постоянную связь с жителями, а профильным министрам — контролировать ситуацию на местах.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в область вернутся морозы до −25 градусов, ожидается гололед.

