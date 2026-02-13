На Северном обходе произошло ДТП, грузовой автомобиль перегородил дорогу (фото)

На Северном обходе в районе Гурьевского шоссе 13 февраля произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 15:50. «Со стороны Московского проспекта в направлении ул. А. Невского двигался автомобиль „Митцубиси“, водитель которого совершил наезд на дорожное ограждение с левой стороны по ходу движения, — пояснили в ведомстве. — Водитель автомобиля „Киа“, двигавшийся за автомобилем „Митцубиси“ при попытке ухода от столкновения, совершил выезд на соседнюю полосу справа, где столкнулся с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении».

По предварительной информации, пострадал пассажир автомобиля «Митцубиси». На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.

«В связи с загруженностью автодороги и перекрытием проезжей части, Госавтоинспекция рекомендует использовать альтернативные маршруты движения», — добавляет пресс-служба.