На Северном обходе произошло ДТП, грузовой автомобиль перегородил дорогу (фото)

На Северном обходе произошло ДТП, грузовой автомобиль перегородил дорогу (фото)
Фото: пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
Все новости по теме: ДТП

На Северном обходе в районе Гурьевского шоссе 13 февраля произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 15:50. «Со стороны Московского проспекта в направлении ул. А. Невского двигался автомобиль „Митцубиси“, водитель которого совершил наезд на дорожное ограждение с левой стороны по ходу движения, — пояснили в ведомстве. — Водитель автомобиля „Киа“, двигавшийся за автомобилем „Митцубиси“ при попытке ухода от столкновения, совершил выезд на соседнюю полосу справа, где столкнулся с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении».

По предварительной информации, пострадал пассажир автомобиля «Митцубиси». На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.

«В связи с загруженностью автодороги и перекрытием проезжей части, Госавтоинспекция рекомендует использовать альтернативные маршруты движения», — добавляет пресс-служба.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter