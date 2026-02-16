Проект реконструкции пруда в Гурьевском округе прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект реконструкции пруда в посёлке Аистово Гурьевского округа. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Работы запланированы на земельном участке с кадастровым номером 39:03:060001:2002. В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовила индивидуальный предприниматель Алина Миннибаева. Указанный застройщик — ООО «Аистово». Положительное заключение получено 13 февраля 2026 года. Форма экспертизы — негосударственная.