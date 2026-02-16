Бригада скорой помощи попала в ДТП под Багратионовском, пострадали трое

Бригада скорой помощи попала в ДТП под Багратионовском, пострадали трое
Фото: пресс-служба регионального минздрава
Все новости по теме: ДТП

Бригада скорой помощи попала в ДТП в районе поселка Ульяновка. Авария произошла 16 февраля около 11:05, сообщили в региональном минздраве.

По предварительным данным, 116-я бригада Регионального центра скорой помощи и медицины катастроф Калининградской области столкнулась лоб в лоб с автомобилем марки «Мазда». Предположительно, аварию спровоцировала 31-летняя водитель легкового автомобиля. Машина скорой помощи перевернулась, в ней выбиты лобовое и боковые стекла.

На месте происшествия работает 108-я бригада скорой помощи, проезжавшая мимо, также туда направлена бригада № 2. По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека — водитель скорой, фельдшер и водитель «Мазды». Все они в сознании: водитель скорой находится в удовлетворительном состоянии, состояние фельдшера и водителя легкового автомобиля оценивается как средней тяжести.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter