Бригада скорой помощи попала в ДТП под Багратионовском, пострадали трое

Бригада скорой помощи попала в ДТП в районе поселка Ульяновка. Авария произошла 16 февраля около 11:05, сообщили в региональном минздраве.

По предварительным данным, 116-я бригада Регионального центра скорой помощи и медицины катастроф Калининградской области столкнулась лоб в лоб с автомобилем марки «Мазда». Предположительно, аварию спровоцировала 31-летняя водитель легкового автомобиля. Машина скорой помощи перевернулась, в ней выбиты лобовое и боковые стекла.

На месте происшествия работает 108-я бригада скорой помощи, проезжавшая мимо, также туда направлена бригада № 2. По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека — водитель скорой, фельдшер и водитель «Мазды». Все они в сознании: водитель скорой находится в удовлетворительном состоянии, состояние фельдшера и водителя легкового автомобиля оценивается как средней тяжести.