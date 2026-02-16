За неделю в травмпункт БСМП обратились 132 пострадавших из-за гололёда

С 9 по 15 февраля в отделение неотложной травматологии и ортопедии БСМП обратились 621 человек. Гололёд стал причиной травм у 132 пациентов — это 21,3% от общего числа пострадавших. Информация об этом размещена в телеграм-канале учреждения.



Чаще всего врачи диагностировали травмы кисти и голени. Наибольшее количество обращений из-за гололёда зафиксировано в воскресенье — в травмпункт по этой причине пришли 37 человек.

С 26 января по 1 февраля в травмпункт БСМП обратились 902 пострадавших. Гололед стал прямой причиной травм у 478 пациентов, что составило 53% от общего числа обратившихся за медицинской помощью.