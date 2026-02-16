В Парке света рассказали о судьбе кроликов, которых содержали без лицензии

Администрация гурьевского Парка света подтвердила, что демонстрация кроликов на территории учреждения велась без лицензии. Об этом говорится в ответе МБУ «Парк культуры и отдыха г. Гурьевска» на запрос «Нового Калининграда».

В учреждении пояснили, что лицензия отсутствует, поскольку строительство дополнительных помещений, необходимых по требованиям федерального законодательства для содержания животных в культурно-зрелищных целях, ранее не планировалось. В феврале руководство парка намерено провести совещание по вопросу получения лицензии.

До оформления разрешительных документов животных планируется передать на содержание людям, занимающимся уходом за такими животными, сообщили в администрации парка.

Ранее Россельхознадзор сообщил о выявленных нарушениях при внеплановой проверке зооплощадки в гурьевском Парке света. Ведомство установило отсутствие лицензии на содержание и использование животных, а также зафиксировало бесконтрольное кормление животных посетителями и отсутствие документов о происхождении животных и качестве кормов. Учреждению выдали предписание прекратить демонстрацию животных до получения лицензии.

