Бастрыкин распорядился возбудить дело из-за проблем с водой в Железнодорожном

Все новости по теме: Коммунальные проблемы
Бастрыкин распорядился возбудить дело из-за проблем с водой в Железнодорожном

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем водоснабжении в п. Железнодорожный Правдинского района и доложить о ходе и результатах его расследования. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«На протяжении нескольких лет в жилые помещения граждан поступает жизненно необходимый ресурс, непригодный для потребления и бытовых нужд ввиду наличия примесей ржавчины и осадка. Отмечается, что в 2024 году в ходе исследования установлено несоответствие проб воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Использование ресурса приводит к выходу из строя фильтров и бытовой техники, а также к возникновению у местных жителей кожных заболеваний. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Калининградской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Получить оперативный комментарий в МУП «Правдинский Водоканал» — основной организации, обеспечивающая водоснабжение и водоотведение в Правдинском районе, «Новому Калининграду» не удалось. По двум телефонным номерам предприятия, указанным в открытом доступе, никто не ответил.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter