Бастрыкин распорядился возбудить дело из-за проблем с водой в Железнодорожном

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем водоснабжении в п. Железнодорожный Правдинского района и доложить о ходе и результатах его расследования. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«На протяжении нескольких лет в жилые помещения граждан поступает жизненно необходимый ресурс, непригодный для потребления и бытовых нужд ввиду наличия примесей ржавчины и осадка. Отмечается, что в 2024 году в ходе исследования установлено несоответствие проб воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Использование ресурса приводит к выходу из строя фильтров и бытовой техники, а также к возникновению у местных жителей кожных заболеваний. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Калининградской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Получить оперативный комментарий в МУП «Правдинский Водоканал» — основной организации, обеспечивающая водоснабжение и водоотведение в Правдинском районе, «Новому Калининграду» не удалось. По двум телефонным номерам предприятия, указанным в открытом доступе, никто не ответил.