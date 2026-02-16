Муниципальной УК в Калининграде предложили провести рекламную кампанию

Муниципальной управляющей компании Калининграда необходимо нарастить количество обслуживаемых домов. Такое мнение высказал депутат Олег Быков на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета.

«У нас очень много недобросовестных компаний, которые, в принципе, с людьми не контактируют, и проблемы возникают постоянно. Надо какую-то рекламную кампанию провести, потому что всё-таки к муниципальным компаниям доверия у людей намного больше. Мы видим, что управляющие компании не работают очень многие, люди никак не могут выйти из этого коллапса и ищут новые какие-то компании, и надо в этом направлении двигаться, чтобы нарастить количество домов», — сказал депутат.

Директор компании Лариса Комракова с предложением согласилась.

По состоянию на 31 декабря 2025 года ООО «Муниципальная управляющая компания г. Калининграда» обслуживало 62 многоквартирных дома. Размер платы за содержание жилого помещения составляет от 13,96 до 30,28 руб. за квадратный метр общей площади жилого помещения. Также МУК обслуживает 109 социальных объектов. Чистая прибыль компании за год составила 1,7 млн рублей. Число сотрудников — 26 человек.

Стратегическая цель УК — увеличить общую площадь помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении, до 450 тыс. кв. метров к 2030 году. К концу 2025 года показатель был на уровне 209,3 тыс. кв. метров.

«Я просил бы пересмотреть стратегию развития предприятия, потому что 450 000 — это очень мало до 2030 года», — отметил глава Калининграда Олег Аминов.

ООО «Муниципальная управляющая компания г. Калининграда» было создано в апреле 2022 года путём приватизации муниципального казённого предприятия «Управление капитального строительства». Последнее решили преобразовать в ООО, основным видом деятельности которого будет являться деятельность по управлению многоквартирными домами, говорил экс-глава Калининграда Евгений Любивый. По его словам, создать муниципальную УК поручил экс-губернатор Антон Алиханов (ранее сам Алиханов сообщал, что причиной стало невысокое качество услуг частных управляющих компаний).

В 2023 году региональное управление Федеральной антимонопольной службы направило предупреждения Комитету по социальной политике и Комитету по образованию администрации Калининграда в связи с нарушением законодательства. Причина стало лоббирование интересов муниципальной управляющей компании.