В регионе у собственника изъяли сельхозучасток из-за длительного неиспользования

В Калининградской области у собственника из-за длительного неиспользования судом был изъят участок сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Решение Светловского городского суда Калининградской области поступило в управление Россельхознадзора 12 февраля.

«Более трёх лет сельскохозяйственный участок площадью 3,4 га, расположенный в границах Светловского городского округа Калининградской области, не использовался собственником для сельскохозяйственной деятельности и зарос на всей площади древесно-кустарниковой и сорной растительностью. На объявленное в апреле 2024 года ведомством предостережение правообладатель не отреагировал должным образом», — говорится в сообщении.

В октябре 2024 года собственник был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ за ненадлежащее использование земли. Из-за неисполнения выданного в июле 2024 года предписания материалы административного дела были направлены мировому судье для привлечения к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение законных требований государственных органов.

Управление Россельхознадзора инициировало процедуру судебного изъятия участка. Суд удовлетворил требование и постановил изъять и продать участок на публичных торгах.

«В силу требований ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ „Об обороте земель сельскохозяйственного назначения“ земельный участок может быть принудительно изъят у собственника по решению суда в случае, если выявлен факт неиспользования такого земельного участка по целевому назначению в течение трех и более лет», — подчеркнули в ведомстве.

