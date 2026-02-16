В Калининграде водитель сбил 13-летнего ребенка на ул. Молодежной

В Калининграде утром 16 февраля автомобиль сбил 13-летнюю девочку. ДТП произошло около 08:20 на улице Молодежной в районе дома № 4, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» 1962 года рождения наехал на школьницу, когда она переходила проезжую часть в неположенном месте. В результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ведомстве отметили, что информация носит предварительный характер и не определяет степень виновности участников ДТП.