Учёные БФУ воссоздали быт калининградской семьи 1946 года в 3D

Сотрудники Центра социально-гуманитарной информатики БФУ имени Канта создали трёхмерную реконструкцию калининградского сельского дома первых переселенцев. Об этом сообщили на сайте университета.

«В основу виртуальной реконструкции положен собирательный образ типичной семьи из четырёх человек — родители, младенец и дочь школьного возраста, глава семьи — председатель колхоза, сформированный на основе анализа статистических данных о миграции 1946–1947 годов», — говорится в сообщении.

В рамках проекта созданы четыре панорамных вида дома: экстерьер (прототипом выступил дом 1930-х годов в Правдинске), кухня, комната родителей с грудным ребёнком, общая комната (она же спальня дочери) и прихожая. При реконструкции интерьеров воссоздана сложная предметная среда, сочетающая вещи, привезённые из российских и белорусских регионов (деревянная утварь, лоскутные одеяла, половики, самопряха, рубель), и «трофейные» предметы (коляска, кукла, гобелен, шкаф, часы, входная дверь).

Наиболее сложным этапом, как сообщается, стала 3D-визуализация в программе 3ds Max. «Трудности были связаны с нехваткой технических данных о размерах и пропорциях предметов, воссоздание „старых вещей“ с потёртостями (от чего отказались ради облегчения модели), а также поиск прототипов утраченных бытовых мелочей. Значительная часть объектов восстановлена по музейным экспонатам (Озёрск, Багратионовск), фотографиям, консультациям со специалистом из Тамбова и полевым материалам. Особое внимание уделено деталям: кухонная печь найдена в Полесске, трофейная коляска — по снимку жительницы области, деревянная солонка, тканевое одеяло и игрушечная лошадка воссозданы по тамбовским образцам», — рассказала директор НИЦ социально-гуманитарной информатики Елена Баранова.

В модель включены элементы повседневности и социального контекста эпохи: керосиновые лампы (электричество отсутствует), примус (его использование остаётся дискуссионным), портреты вождей, бюст Сталина, патефон, баян, песенник, тетради с кляксами. «Интерьеры отражают полифункциональность помещений: кухня служит и столовой, и прачечной, и местом для сушки одежды; в родительской комнате соседствуют прядение, шитьё и уход за младенцем; общая комната выполняет роль гостиной, спальни и кабинета», — добавили в БФУ.

В текущем году проект рассчитывают вывести на новый уровень: на основе разработанных принципов реконструкции планируют воссоздать полноценную виртуальную деревню, включающую комплекс жилых и хозяйственных построек послевоенного периода. «Итогом проекта станет детализированный, но намеренно условный визуальный образ переселенческого жилища и целого поселения, сочетающий документальную точность в крупных формах и реконструкцию по аналогии в отношении утраченной мелкой бытовой культуры. Модель сохраняет дискуссионный характер и продолжает дорабатываться участниками», — отметила Елена Баранова.



