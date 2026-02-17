Горвласти хотят расширить участок под детсад в районе Арсенальной за счет водоема

Власти Калининграда заказывают работы по подготовке изменений в Генплан, которые касаются территории в районе ул. Арсенальной. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«В своё время инвестор передал там городу небольшой, 0,7 га, земельный участок под строительство детского сада, однако сейчас „площадные“ требования к подобного рода объектам составляют 38 кв.м на ребёнка. Соответственно, чтобы у нас была возможность возвести на этом месте типовой детский сад (на 350 мест) нужно увеличить площадь участка. Предлагается сделать это за счёт прилегающего земельного участка, площадью 1 га, на котором сейчас расположен небольшой искусственный водоём. Другой свободной земли там нет», — уточнили в мэрии.

Как отмечают горвласти, достоверных сведений о происхождении водоема нет «Одни считают, что озёра там образовались в 1920 году после мощных взрывов на артиллерийских складах, они располагались неподалёку. Есть версия, что это бывшие карьеры по добыче красной глины для изготовления кирпичей. <...> Очевидно, что при проектировании детского сада нам в любом случае придётся подробно изучать местную гидрологию, тогда-то и получим все ответы и относительно происхождения объекта, и возможной стоимости строительства на этом месте», — говорится в сообщении.